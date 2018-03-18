В Башкирии озвучены данные экзит-полов на выборах Президента России

Данные экзитполов представлены по результатам опросов по трех ведущих научных социологических центров: исследовательский центр «Социс-Эксперт» СИМАКС и Центр гуманитарных исследований. Они провели беспрецедентное исследование на 100 избирательных участков по методике экзит-пол. Озвучила их в пресс-центре выборов представитель исследовательского центра Юлия Веселухина.