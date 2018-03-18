В Башкирии озвучены данные экзит-полов на выборах Президента России
УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Владимир Путин лидирует на выборах Президента России по данным
УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Владимир Путин лидирует на выборах Президента России по данным
Далее следует Григорий Явлинский — 2,2%, Ксения Собчак — 1,4%, Борис Титов — 1,2%, Сергей Бабурин -0,9% и Максим Сурайкин — 0,7%.
Данные экзитполов представлены по результатам опросов по трех ведущих научных социологических центров: исследовательский центр «Социс-Эксперт» СИМАКС и Центр гуманитарных исследований. Они провели беспрецедентное исследование на 100 избирательных участков по методике
Погрешность составляет плюс минус 3%.
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