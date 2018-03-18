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21:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии озвучены данные экзит-полов на выборах Президента России

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Владимир Путин лидирует на выборах Президента России по данным экзит-полов. Результат лидера 74% голосов. на втором месте Павел Грудинин с результатом 11,7%. Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский — 7,3% голосов.

Источник: Башинформ

Далее следует Григорий Явлинский — 2,2%, Ксения Собчак — 1,4%, Борис Титов — 1,2%, Сергей Бабурин -0,9% и Максим Сурайкин — 0,7%.

Данные экзитполов представлены по результатам опросов по трех ведущих научных социологических центров: исследовательский центр «Социс-Эксперт» СИМАКС и Центр гуманитарных исследований. Они провели беспрецедентное исследование на 100 избирательных участков по методике экзит-пол. Озвучила их в пресс-центре выборов представитель исследовательского центра Юлия Веселухина.

Погрешность составляет плюс минус 3%.

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