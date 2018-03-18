В Крыму не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента

Источник: РИА "Новости"

«В избирательную комиссию Республики Крым не поступило ни одной жалобы. Все те жалобы и обращения, которые поступили в участковые избирательные комиссии, будут рассмотрены, но никаких серьезных жалоб, способных коим образом повлиять на результаты выборов нет», — сказал Малышев журналистам.

По его словам, была одна жалоба по вбросу бюллетеней в Евпатории, но при разбирательстве эта информация не подтвердилась.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.