В Крыму не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Крыму не зафиксировано серьезных нарушений на выборах президента России, способных повлиять
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. В Крыму не зафиксировано серьезных нарушений на выборах президента России, способных повлиять
«В избирательную комиссию Республики Крым не поступило ни одной жалобы. Все те жалобы и обращения, которые поступили в участковые избирательные комиссии, будут рассмотрены, но никаких серьезных жалоб, способных коим образом повлиять на результаты выборов нет», — сказал Малышев журналистам.
По его словам, была одна жалоба по вбросу бюллетеней в Евпатории, но при разбирательстве эта информация не подтвердилась.
Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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