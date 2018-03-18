Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова фразой про Джонсона осадила Терезу Мэй
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Идущим на выборы россиянам устроили "коридор позора" во Львове
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
СМИ: некоторых украинцев перестали пускать в Крым
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
21:46 (мск), источник: Интерфакс

На выборах в Пермском крае лидирует Путин

Пермь. 18 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Владимир Путин лидирует по итогам обработки 39,26% протоколов в Пермском крае.

Источник: AP 2018

Как следует из данных информационного табло в региональной избирательной комиссии, В. Путин набирает 75,19% голосов, на втором месте Павел Грудинин с 10,75% голосов, на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР), у которого 6,87% голосов.

Ксения Собчак и Григорий Явлинский набрали по 2,19% и 1,30% голосов избирателей соответственно.

Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набирают менее 1%.

По итогам президентских выборов в 2012 году В. Путин набрал в Пермском крае 62,9% голосов избирателей. Кандидат КПРФ Геннадий Зюганов получил 15,8% голосов, самовыдвиженец Михаил Прохоров — 10,9%, кандидат от ЛДПР В. Жириновский — 4,6%.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Выборы-2018
«Ростелеком» сообщил о десятках хакерских атак на системы видеонаблюдения за выборами
ЦИК: Грудинин набирает 15,9% голосов по итогам обработки 21,33% бюллетеней
Путин, по первым данным, набирает в Свердловской области более 70% голосов
На выборах в Пермском крае лидирует Путин
Как проходили выборы президента России
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь