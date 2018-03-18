На выборах в Пермском крае лидирует Путин
Пермь. 18 марта.
Пермь. 18 марта.
Как следует из данных информационного табло в региональной избирательной комиссии, В. Путин набирает 75,19% голосов, на втором месте Павел Грудинин с 10,75% голосов, на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР), у которого 6,87% голосов.
Ксения Собчак и Григорий Явлинский набрали по 2,19% и 1,30% голосов избирателей соответственно.
Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) набирают менее 1%.
По итогам президентских выборов в 2012 году В. Путин набрал в Пермском крае 62,9% голосов избирателей. Кандидат КПРФ Геннадий Зюганов получил 15,8% голосов, самовыдвиженец Михаил Прохоров — 10,9%, кандидат от ЛДПР В. Жириновский — 4,6%.
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