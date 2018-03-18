Путин, по первым данным, набирает в Свердловской области более 70% голосов
Екатеринбург. 18 марта.
Екатеринбург. 18 марта.
На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,56% голосов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 7,16% голосов избирателей, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,89% голосов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский 1,2%.
Менее 1% пока набрали
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В Свердловской области по итогам выборов президента РФ в 2012 году В. Путин получил 64,5% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов — 12,14% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,2%.
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