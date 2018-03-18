Путин, по первым данным, набирает в Свердловской области более 70% голосов

Источник: РИА "Новости"

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,56% голосов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 7,16% голосов избирателей, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак — 1,89% голосов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский 1,2%.

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Менее 1% пока набрали бизнес-омбудсмен и председатель «Партии Роста» Борис Титов, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

В пресс-службе облизбиркома агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что это итоги по результатам обработки менее 1% данных избирательных комиссий.