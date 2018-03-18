Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия приняла вызов, авианосцы США станут легкой добычей
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
СМИ: некоторых украинцев перестали пускать в Крым
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
21:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Мы проголосовали за наше будущее

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На концерте для избирателей «Я проголосовал!», который стартовал на «Казань Арене», Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активную гражданскую позицию.

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня прошли самые главные выборы нашей страны — выборы Президента Российской Федерации. Это огромный сложный процесс, это избирательные комиссии, наблюдатели, это, самое главное, избиратели. И сегодня мы можем сказать, что этот процесс в республике прошел очень легитимно и очень успешно. Мы все за сильную Россию и за сильный Татарстан. Мы все проголосовали за наше будущее», — подчеркнул глава республики.

Президент сфотографировался со зрителями и послушал вместе с ними несколько песен Меладзе. Попасть на концерт смогли обладатели браслетов, которые выдавали всем, кто отдал свой голос на выборах Президента России.

Хедлайнерами праздничного мероприятия стали Валерий Меладзе, Егор Крид, Салават и Элвин Грей. Несмотря на довольно морозную для марта погоду, на него собралось тысячи жителей и гостей Казани.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Экзитпол: Владимир Путин в Татарстане набрал более 80 процентов голосов
Как проходили выборы президента России
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
ЦИК обнародовала предварительные результаты выборов
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
В ГД обсудили идею Лондона вместе расследовать «дело Скрипаля»
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь