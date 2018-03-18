Рустам Минниханов: Мы проголосовали за наше будущее

«Сегодня прошли самые главные выборы нашей страны — выборы Президента Российской Федерации. Это огромный сложный процесс, это избирательные комиссии, наблюдатели, это, самое главное, избиратели. И сегодня мы можем сказать, что этот процесс в республике прошел очень легитимно и очень успешно. Мы все за сильную Россию и за сильный Татарстан. Мы все проголосовали за наше будущее», — подчеркнул глава республики.
Президент сфотографировался со зрителями и послушал вместе с ними несколько песен Меладзе. Попасть на концерт смогли обладатели браслетов, которые выдавали всем, кто отдал свой голос на выборах Президента России.
Хедлайнерами праздничного мероприятия стали Валерий Меладзе, Егор Крид, Салават и Элвин Грей. Несмотря на довольно морозную для марта погоду, на него собралось тысячи жителей и гостей Казани.
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