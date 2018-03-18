ЦИК: Грудинин набирает 15,9% голосов по итогам обработки 21,33% бюллетеней
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает на президентских выборах 15,9% голосов, Владимир Жириновский от ЛДПР — 6,95%, Ксения Собчак — 1,39%, свидетельствуют первые предварительные данные ЦИК по итогам обработки 21,33% голосов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.