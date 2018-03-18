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21:53 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК: Грудинин набирает 15,9% голосов по итогам обработки 21,33% бюллетеней

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает на президентских выборах 15,9% голосов, Владимир Жириновский от ЛДПР — 6,95%, Ксения Собчак — 1,39%, свидетельствуют первые предварительные данные ЦИК по итогам обработки 21,33% голосов.

Источник: РИА Новости

Григорий Явлинский («Яблоко»), согласно данным ЦИК набрал 0,77% голосов, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,61%, Борис Титов (Партия роста) — 0,6%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 0,62%.

Таким образом, Грудинин показал меньший результат, чем на предыдущих выборах лидер КПРФ Геннадий Зюганов (17,7%). Жириновский на прошлых выборах набрал 6,2%.

«Ну что, давайте всем поаплодируем нашим кандидатам, все они прошли достойно эту кампанию, всем им огромное спасибо независимо от результата», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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