«Ростелеком» сообщил о десятках хакерских атак на системы видеонаблюдения за выборами

«Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных», — сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.
Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки.
Он сообщил, что более 1,4 млн человек отслеживали ход президентских выборов в прямом эфире. «Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат — 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов». — сказал он.
Осеевский отметил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является «источником для объективной оценки результатов» выборов.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в ночь на 18 марта на сайт Центризбиркома была совершена DDOS-атака с IP-адресов 15 стран. Позже секретарь ЦИК Майя Гришина добавила, что хакерская атака также была проведена на информационно-справочный центр ЦИК.
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