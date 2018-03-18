Путин побеждает на выборах в Прикамье, обработана половина протоколов

Источник: AP 2018

Как следует из данных информационного табло в региональной избирательной комиссии, В. Путин набирает 75,23% голосов, на втором месте кандидат КПРФ Павел Грудинин с 10,72% голосов, на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР), у которого 6,87% голосов.

Ксения Собчак и Григорий Явлинский набрали по 2,18% и 1,30% голосов избирателей соответственно.

Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (Коммунисты России) и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) по-прежнему набирают менее 1%.