Явлинский набирает 0,8% голосов после обработки 35% бюллетеней
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский набирает 0,8% голосов на выборах президента РФ после обработки 35% протоколов участковых комиссий, следует из предварительных данных ЦИК России.
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