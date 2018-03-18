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22:48 (мск), источник: РИА Новости

Явлинский набирает 0,8% голосов после обработки 35% бюллетеней

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский набирает 0,8% голосов на выборах президента РФ после обработки 35% протоколов участковых комиссий, следует из предварительных данных ЦИК России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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