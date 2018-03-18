Явка на выборах президента России предварительно составила почти 60%

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По данным ЦИК, на 18.00 проголосовали 59,93% избирателей. В 2012 году на 18.00 явка составила 58,3%.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Активность избирателей эксперты объясняют сразу несколькими причинами — это и хорошая информационная кампания ЦИК, и рост гражданского сознания в обществе.

Целый ряд политологов отметили, что на явку могла повлиять непростая внешнеполитическая ситуация: в условиях нападок и обвинений со стороны Великобритании, США и других западных стран россияне смогли мобилизоваться и консолидироваться.

Дальний Восток и Сибирь не подвели

Дальний Восток и Сибирь, которые начали голосование первыми, показали практически рекордную явку. По данным на 18.00 местного времени Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область зафиксировали явку почти в 60%, на Колыме она составила 65,7%. Явка на президентских выборах в Уральском федеральном округе и примыкающих регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 15.00 по местному времени превысила 50%. Более 70% избирателей проголосовали в Кемеровской области, более 67% в Бурятии. На Камчатке явка составила почти 64%, столько же в Якутии, а на Чукотке — более 76%.

Из общей картины выбивается только Новосибирская область, где явка, напротив, может снизиться по сравнению с выборами 2012 года — тогда она составила 63,26%, сейчас по данным на 19.30 она не достигла и 58%.

Центр голосует

Регионы европейской части России продолжили заданный Дальним Востоком и Сибирью тренд: избиратели активно принимали участие в голосовании. Явка на президентских выборах в ряде регионов европейской части России к 18.00 превысила 60%, свидетельствуют данные облизбиркомов. Так, в Брянской области пришли голосовать 74,56% избирателей, в Орловской — 65,24%, Белгородской — 65,52%.

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На Северо-Западе РФ по явке на 18.00 лидировали Ленинградская и Мурманская области с 61,32% и 60,2% проголосовавших соответственно.

В Петербурге явка на 18.00 составила 55,47% против 50,19% в 2012 году.

В Подмосковье к 18.00 пришли голосовать 56,46% избирателей, в Москве — 52,67% против 49,12% в 2012 году.

Юг России пришел на участки

Юг России и особенно кавказские республики показали традиционно высокую явку.

Явка избирателей в Кабардино-Балкарии на выборах президента России за два часа до закрытия избирательных участков составила более 83%.

По сравнению с выборами президента РФ шесть лет назад явка на это же время в регионе выросла на 19,1% — в 2012 году к 18 часам проголосовало 64,2%.

Явка на выборах президента России в Чечне к 18.00 составила 81,10%, сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

Рост гражданского сознания

Высокие показатели явки на президентских выборах в РФ говорят о росте гражданского самосознания в российском обществе, считает директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Гражданское общество меняется. Оно становится более ответственным за свою судьбу, за судьбу своей страны. И этим объясняется и возросшая явка. Не просто этот год объявлен годом добровольчества, галочку поставили и все, а потому что потребность у людей появилась в ответственности за свою страну. Александр Точенов Директор Центра прикладных исследований и программ

В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала беспрецедентной информационную кампанию, проведенную ведомством для повышения явки на выборы президента России.

«Зря мы, что ли, работали? Мы такую беспрецедентную информационную кампанию проводили, надеясь на то, что люди это услышат. Мы старались, мы работали на это, но законными методами», — заявила она.

Великобритания мобилизовала российских избирателей

Явку могли стимулировать и события, связанные с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и последовавшие за ним обвинения Великобритании в адрес России, убеждён политолог, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Изрядно потрудились на явку наши зарубежные коллеги, которые подогрели общеполитическую ситуацию, прежде всего в связи с событиями, связанными с Великобританией. Это является дополнительным фактором повышения активности наших людей, которые из-за этих событий консолидируются. Этот зарубежный фактор привлёк дополнительное внимание к выборам со стороны наших избирателей. Андрей Шутов Декан факультета политологии МГУ

С ним согласен политолог Владимир Слатинов. «И, наконец, мне кажется, что этот внешний контекст тоже сыграл определенную роль. Потому что-то, что происходило вокруг России за последнюю неделю, оно тоже, скажем так, сыграло мобилизующую роль», — сказал Слатинов.

Вместе с тем, по его словам, этот мобилизационный эффект может не сработать в городах-миллионниках, где, не исключает Слатинов, может быть зафиксирована низкая явка.

Как отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, явку по сравнению с выборами 2012 года удалось поднять на 5−6 миллионов человек.

«Явка идёт пока в пределах 5−10% выше, чем на тот же период в 2012 году. Это говорит о том, что население адекватно восприняло работу избиркомов, когда они призывали прийти и проголосовать. Это говорит о том, что люди заинтересовались выборами в ответ на беспрецедентное и несправедливое внешнее давление: прежде всего я имею в виду крайне агрессивные заявления США, позицию Великобритании, Евросоюза и так далее», — сказал он.