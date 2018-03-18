Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Вброс бюллетеней на участке в Подмосковье попал на видео
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
20Умер народный артист Олег Табаков
22:59 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах президента России предварительно составила почти 60%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Участие в состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ приняли, по предварительным данным ЦИК РФ, почти 60% избирателей.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

По данным ЦИК, на 18.00 проголосовали 59,93% избирателей. В 2012 году на 18.00 явка составила 58,3%.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. На этот пост претендовали восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Активность избирателей эксперты объясняют сразу несколькими причинами — это и хорошая информационная кампания ЦИК, и рост гражданского сознания в обществе.

Целый ряд политологов отметили, что на явку могла повлиять непростая внешнеполитическая ситуация: в условиях нападок и обвинений со стороны Великобритании, США и других западных стран россияне смогли мобилизоваться и консолидироваться.

Дальний Восток и Сибирь не подвели

Читайте также
Депардье, богатыри, «моржи» и драконы проголосовали на выборах президента

Дальний Восток и Сибирь, которые начали голосование первыми, показали практически рекордную явку. По данным на 18.00 местного времени Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область зафиксировали явку почти в 60%, на Колыме она составила 65,7%. Явка на президентских выборах в Уральском федеральном округе и примыкающих регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 15.00 по местному времени превысила 50%. Более 70% избирателей проголосовали в Кемеровской области, более 67% в Бурятии. На Камчатке явка составила почти 64%, столько же в Якутии, а на Чукотке — более 76%.

Из общей картины выбивается только Новосибирская область, где явка, напротив, может снизиться по сравнению с выборами 2012 года — тогда она составила 63,26%, сейчас по данным на 19.30 она не достигла и 58%.

Центр голосует

Регионы европейской части России продолжили заданный Дальним Востоком и Сибирью тренд: избиратели активно принимали участие в голосовании. Явка на президентских выборах в ряде регионов европейской части России к 18.00 превысила 60%, свидетельствуют данные облизбиркомов. Так, в Брянской области пришли голосовать 74,56% избирателей, в Орловской — 65,24%, Белгородской — 65,52%.

Читайте также
Самые необычные посетители избирательных участков

На Северо-Западе РФ по явке на 18.00 лидировали Ленинградская и Мурманская области с 61,32% и 60,2% проголосовавших соответственно.

В Петербурге явка на 18.00 составила 55,47% против 50,19% в 2012 году.

В Подмосковье к 18.00 пришли голосовать 56,46% избирателей, в Москве — 52,67% против 49,12% в 2012 году.

Юг России пришел на участки

Юг России и особенно кавказские республики показали традиционно высокую явку.

Явка избирателей в Кабардино-Балкарии на выборах президента России за два часа до закрытия избирательных участков составила более 83%.

По сравнению с выборами президента РФ шесть лет назад явка на это же время в регионе выросла на 19,1% — в 2012 году к 18 часам проголосовало 64,2%.

Явка на выборах президента России в Чечне к 18.00 составила 81,10%, сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

Рост гражданского сознания

Высокие показатели явки на президентских выборах в РФ говорят о росте гражданского самосознания в российском обществе, считает директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Гражданское общество меняется. Оно становится более ответственным за свою судьбу, за судьбу своей страны. И этим объясняется и возросшая явка. Не просто этот год объявлен годом добровольчества, галочку поставили и все, а потому что потребность у людей появилась в ответственности за свою страну.
Александр Точенов
Директор Центра прикладных исследований и программ

В свою очередь, глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала беспрецедентной информационную кампанию, проведенную ведомством для повышения явки на выборы президента России.

«Зря мы, что ли, работали? Мы такую беспрецедентную информационную кампанию проводили, надеясь на то, что люди это услышат. Мы старались, мы работали на это, но законными методами», — заявила она.

Великобритания мобилизовала российских избирателей

Явку могли стимулировать и события, связанные с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и последовавшие за ним обвинения Великобритании в адрес России, убеждён политолог, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Изрядно потрудились на явку наши зарубежные коллеги, которые подогрели общеполитическую ситуацию, прежде всего в связи с событиями, связанными с Великобританией. Это является дополнительным фактором повышения активности наших людей, которые из-за этих событий консолидируются. Этот зарубежный фактор привлёк дополнительное внимание к выборам со стороны наших избирателей.
Андрей Шутов
Декан факультета политологии МГУ

С ним согласен политолог Владимир Слатинов. «И, наконец, мне кажется, что этот внешний контекст тоже сыграл определенную роль. Потому что-то, что происходило вокруг России за последнюю неделю, оно тоже, скажем так, сыграло мобилизующую роль», — сказал Слатинов.

Читайте также
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

Вместе с тем, по его словам, этот мобилизационный эффект может не сработать в городах-миллионниках, где, не исключает Слатинов, может быть зафиксирована низкая явка.

Как отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, явку по сравнению с выборами 2012 года удалось поднять на 5−6 миллионов человек.

«Явка идёт пока в пределах 5−10% выше, чем на тот же период в 2012 году. Это говорит о том, что население адекватно восприняло работу избиркомов, когда они призывали прийти и проголосовать. Это говорит о том, что люди заинтересовались выборами в ответ на беспрецедентное и несправедливое внешнее давление: прежде всего я имею в виду крайне агрессивные заявления США, позицию Великобритании, Евросоюза и так далее», — сказал он.

По словам Мухина, оппозиционные призывы не ходить на выборы дали внезапно обратный эффект. «Помимо этого постарались наши оппозиционеры, которые вдруг решили объявить бойкот выборам, чем, конечно, мобилизовали электоральные группы, которые могли бы не пойти на выборы, но в этих непростых условиях взяли и решили пойти, то есть сослужили себе плохую службу ребята», — пояснил эксперт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наблюдатель из Германии не мог сдержать эмоций из-за выборов в Крыму
Украина возмущена лозунгами о том, что Крым принадлежит ей
Выборы-2018
По данным ЦИК, Грудинин набирает 13,39% после обработки 50% протоколов
Явка на выборах президента в Москве выше, чем в среднем по России
Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на президентских выборах
После обработки 40% протоколов у Собчак четвертое место, у Явлинского — пятое
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов президента
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги
Эксперт: Россия показала урок по организации выборов
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь