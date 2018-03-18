Путин лидирует на выборах, набирая 73,73% после подсчета 35% протоколов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Кандидатами на пост президента были зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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