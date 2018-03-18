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23:10 (мск), источник: VN.ru

Итоги выборов Президента РФ 2018 в НСО: 71% за Путина

71% избирателей Новосибирской области проголосовали за Владимира Путина на выборах Президента РФ 2018. Явка избирателей по итогам дня голосования составила около 60%. За Путина отдано на 15% голосов больше, чем на выборах 2012 года.

Источник: Reuters

Предварительные итоги выборов в Новосибирской области озвучили председатель облизбиркома Ольга Благо и врио губернатора Андрей Травников на брифинге, в ночь на 19 марта.

Кандидаты в президенты набрали: Владимир Путин — 71% голосов, Павел Грудинин — 16, 1%, Владимир Жириновский — 6,97%, Ксения Собчак — 1,48%, Григорий Явлинский — 1%, Борис Титов — 0,64%, Сергей Бабурин — 0,63%, Максим Сурайкин — 0,62%. Такие предварительные данные после обработки 67% бюллетеней сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. По опыту работы избиркома цифры вряд ли существенно изменятся после окончательного подсчета 100% бюллетеней.

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Явка избирателей Новосибирской области на выборы Президента РФ 2018 составила около 60%. Это около 1 миллион 300 тысяч человек. По итогам прошлых выборов Президента РФ 2012 явка в области составляла 63,23% избирателей. На президентских выборах 2008 года голосовали 65,25% избирателей области.

Владимир Путин набрал в Новосибирской области почти на 15% голосов больше, чем на выборах 2012 года. Тогда за него проголосовали 56.34% избирателей. За кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова тогда отдали голоса 22.53% избирателей области. В 2012-м за Путина проголосовали 762 тысячи избирателей области, сейчас около 900 тысяч.

Ольга Благо подчеркнула легитимность и открытость прошедших выборов. «День голосования прошел спокойно. Хочу отметить профессионализм правоохранительных органов. Ни одного эксцесса, вызвавшего резонанс ни на одном избирательном участке не произошло. Ни одной жалобы на нарушения, способные повлиять на ход голосования, зафиксировано не было», — сообщила Ольга Благо.

«Ни одного нарушения с претензией на административное привлечение избирателей не было. Ябсолютно чистые результаты по явке», — заявил врио губернатора Андрей Травников. «Хочу с удовлетворением отметить возросший уровень поддержки Владимира Владимировича Путина на территории области. В сравнении с 2012 годом этот кандидат набирает в нашей области на 15% голосов больше. Это весомое подтверждение правильности решений, принимаемых на федеральном уровне главой государства. И тех инициатив, которые были высказаны Владимиром Владимировичем в поддержку Новосибирской области».

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