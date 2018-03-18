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23:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области стали известны первые итоги выборов президента

В Челябинской области посчитали более половины голосов избирателей. По данным на 0.00 лидирует Владимир Путин — его результат 73,3% голосов, сообщили Накануне.RU в избиркоме региона.

На втором месте, как и по всей стране, Павел Грудинин — он набрал 10%, следом идет Владимир Жириновский — 6,8%, остальные кандидаты не набрали и 2% голосов.

На Южном Урале в день выборов 18 марта работали 2 тыс. 305 участков. Явка избирателей — более 60%.

На президентских выборах 2012 года голоса распределились следующим образом: Владимир Путин набрал 65,02%, Геннадий Зюганов — 14,72%, Михаил Прохоров — 8,03%, Владимир Жириновский — 5,66%, Сергей Миронов — 5,1%.

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