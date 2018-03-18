В Челябинской области стали известны первые итоги выборов президента
В Челябинской области посчитали более половины голосов избирателей. По данным на 0.00 лидирует Владимир Путин — его результат 73,3% голосов, сообщили Накануне.RU в избиркоме региона.
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