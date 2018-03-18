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23:18 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл на Манежную площадь в Москве, где проходит митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым».

Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что в своей будущей работе он и его сторонники должны не руководствоваться конъюнктурными соображениями, а думать о будущем.

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Инициаторами праздничного мероприятия стали Московская федерация профсоюзов и Общественная палата России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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