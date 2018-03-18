Путин прибыл на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт

Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что в своей будущей работе он и его сторонники должны не руководствоваться конъюнктурными соображениями, а думать о будущем.

Инициаторами праздничного мероприятия стали Московская федерация профсоюзов и Общественная палата России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.