Путин прибыл на Манежную площадь, где проходит митинг-концерт
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл на Манежную площадь в Москве, где проходит
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл на Манежную площадь в Москве, где проходит
Путин заявил, что в своей будущей работе он и его сторонники должны не руководствоваться конъюнктурными соображениями, а думать о будущем.
Инициаторами праздничного мероприятия стали Московская федерация профсоюзов и Общественная палата России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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