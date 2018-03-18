Посол: граждане России в Молдове активно голосовали на выборах президента

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие и находящиеся в Молдове, проявили к выборам президента РФ больше внимания, чем к выборам в Госдуму в 2016 году; нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, ни руководителями избирательных участков не было высказано, заявил Sputnik посол России в республике Фарит Мухаметшин после закрытия участков для голосования.

Всего на территории республики для голосования на выборах были открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в непризнанном Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 (09.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск).

«Все 27 участков закрылись вовремя. Сейчас идет работа, связанная с подсчетом голосов», — отметил Мухаметшин.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что «никаких нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, ни руководителями избирательных участков не было высказано». «Но были трудности, связанные с погодными условиями. Особенно в северных районах страны, там снег шел с самой ночи. Были проблемы с прохождением транспорта. По работе избирательной комиссии никаких замечаний не было высказано», — добавил посол.

По его словам, один из самых активных участков стал электоральный пункт в Кишиневе. Мухаметшин отметил, что если в 2016 году на выборах в Госдуму РФ в столице Молдавии проголосовали чуть больше двух тысяч человек, то сейчас, на выборах президента, — более трех тысяч. Дипломат подчеркнул, что в сравнении с выборами в Госдуму активность на выборах президента на всех избирательных участках в Молдавии была выше.

«О чем это говорит? С одной стороны, о том, что была проведена огромная мобилизационная и информационная работа. Мы обучали и руководителей, и заместителей, и секретарей комиссии. С другой стороны, такая высокая явка связана, естественно, с избранием главы государства. К этим выборам было больше внимания, чем к выборам в Госдуму», — сказал дипломат.

Он подчеркнул максимальное содействие, которое было оказано центральными избирательными комиссиями с обоих берегов Днестра. «Правоохранительные органы максимально обеспечили безопасность. После закрытия избирательных участков не было ни одного случая, который можно было трактовать как умышленное нарушение», — добавил Мухаметшин.

В Кишиневе у здания Российского центра науки и культуры, где проходило голосование, выстраивались длинные очереди.