Явка на выборах президента в Москве выше, чем в среднем по России
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Москве, по предварительным данным, выше, чем в среднем по стране, сообщил в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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