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23:41 (мск), источник: РИА Новости

Явка на выборах президента в Москве выше, чем в среднем по России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Москве, по предварительным данным, выше, чем в среднем по стране, сообщил в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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По данным комиссии, по итогам обработки 9,36% голосов, явка избирателей на выборах президента РФ в Москве составила 60,08%.

«Итоговая явка в 2012 году была 58,13%, то есть уже понятно, что явка выше, чем в 2012 году, и пока выше, чем в среднем по Российской Федерации, это радует», — сказал Горбунов.

Он также поблагодарил москвичей за то, что «они нашли время, пришли на избирательные участки, выполнили свой гражданский долг».

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