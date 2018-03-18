После обработки 40% протоколов у Собчак четвертое место, у Явлинского — пятое

После обработки 40% протоколов у Собчак четвертое место, у Явлинского — пятое

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак занимает четвертое место на выборах президента РФ после обработки 40% протоколов с 1,41% голосов, на пятом месте — кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 0,81% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК России.