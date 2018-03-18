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23:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на президентских выборах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру на выборах.

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«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат», — сказал Путин, выступая на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве.

По предварительным данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,22% голосов избирателей после обработки 40% протоколов с участков.

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