Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на президентских выборах

«Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался, в Москве, и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат», — сказал Путин, выступая на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве.