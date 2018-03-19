Путин назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием, но отвечать на это Россия не будет.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с голосованием россиян на Украине безобразием, но отвечать на это Россия не будет.
Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм… Россия ничем отвечать не будет. Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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