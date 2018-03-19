Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
00:01 (мск), источник: РИА Новости

Явлинский набирает 0,82% после обработки данных с половины участков

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский после обработки данных с половины участков набирает 0,82% голосов на выборах президента РФ, следует из данных российского Центризбиркома.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Его результат после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составляет 0,82% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наблюдатель из Германии не мог сдержать эмоций из-за выборов в Крыму
Украина возмущена лозунгами о том, что Крым принадлежит ей
Как в России прошли выборы президента
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Эксперт: Владимир Путин вернул себе две столицы
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь