Явлинский набирает 0,82% после обработки данных с половины участков
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский после обработки данных с половины участков набирает 0,82% голосов на выборах президента РФ, следует из данных российского Центризбиркома.
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