Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году
По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.
По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.
МОСКВА, 18 марта./ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.
По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.
Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться.
В выборах принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
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