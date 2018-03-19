Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

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МОСКВА, 18 марта./ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.

«То, что вы говорите, немного смешно, — сказал 65-летний Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!».

По результатам предварительных подсчетов Путин лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента РФ с поддержкой 75,5% избирателей.

Конституция РФ запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд. Соответственно Путин, который является действующим президентом с 2012 года, после стартующего 7 мая следующего президентского мандата не сможет снова претендовать на высший государственный пост. Теоретически, пропустив после этого один президентский срок с 2024 по 2030, он снова будет иметь право баллотироваться.