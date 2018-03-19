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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Мосгоризбирком опроверг вбросы бюллетеней на одном из участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сообщения о незаконных вбросах бюллетеней на избирательном участке № 2657 в Можайском районе Москвы по окончании голосования на выборах президента РФ не соответствуют действительности, сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

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«В интернете пишут об избирательном участке № 2657, там стоят КОИБы. Пишут в интернете, что после окончания времени голосования после 20 часов опускают в КОИБы ещё какие-то бюллетени. Эти люди либо не знают закон, либо специально пытаются что-то высосать из пальца», — сказал Реут на пресс-конференции в воскресенье.

Он пояснил, что после окончания голосования в КОИБы этого избирательного участка опускались бюллетени избирателей, проголосовавших не в помещениях для голосования, а на дому, что является законной процедурой.

«Вскрываются эти ящики, после времени голосования опускаются туда эти бюллетени. Это законно и это прописанная в законе процедура. Когда совсем уже не на что пожаловаться, пишут такую ерунду», — добавил он.

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