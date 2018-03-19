Мосгоризбирком опроверг вбросы бюллетеней на одном из участков

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«В интернете пишут об избирательном участке № 2657, там стоят КОИБы. Пишут в интернете, что после окончания времени голосования после 20 часов опускают в КОИБы ещё какие-то бюллетени. Эти люди либо не знают закон, либо специально пытаются что-то высосать из пальца», — сказал Реут на пресс-конференции в воскресенье.

Он пояснил, что после окончания голосования в КОИБы этого избирательного участка опускались бюллетени избирателей, проголосовавших не в помещениях для голосования, а на дому, что является законной процедурой.