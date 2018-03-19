Владимир Путин вернул себе две столицы — мнение эксперта

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МОСКВА, 18 марта 2018, 23:39 — REGNUM. Предварительные цифры итогов голосования на президентских выборах говорят о том, что новая Россия свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Первые данные с избирательных участков в Москве и Санкт-Петербурге говорят о том, что Владимир Путин вернул себе две столицы», — отметил Юрий Баранчик.

Напомним, в Москве Владимир Путин набирает 71,68% голосов избирателей, а в Санкт-Петербурге — 76,66%. Такие данные размещены в сводной таблице предварительных итогов голосования на сайте ЦИК по состоянию на 23.00 мск.

Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В Санкт-Петербурге итоговая явка также превысила явку 2012 года на 5%" — подчеркнул эксперт.

«Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В Санкт-Петербурге итоговая явка также превысила явку 2012 года на 5%» — подчеркнул эксперт.

«Эти данные говорят о том, что Владимир Путин смог донести до наиболее политически избалованных и финансово обеспеченных слоев российских столиц основные идеи своей избирательной программы, и люди их услышали и поддержали своим приходом на избирательные участки. То есть, Владимир Путин вернул себе две столицы», — отметил Юрий Баранчик.

«В этом плане надо отметить, что такое количество проголосовавших за Владимира Путина избирателей Москвы и Питера говорит не только о том, что с разгромным счетом проиграли не только пытавшаяся протолкнуть либеральную повестку дня Ксения Собчак, или пытавшийся бойкотировать выборы Алексей Навальный, но, прежде всего, проиграли те, кто попытался с помощью этих фигур сделать ставку на возврат в 90-ые и навязать старые идеи новой России. А новая Россия, как мы все видим, свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин», — завершил свой комментарий Юрий Баранчик.

В свою очередь политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что «база поддержки Путина в среднем по стране расширилась по сравнению с прошлыми выборами».