Владимир Путин вернул себе две столицы — мнение эксперта
Оппозиция проиграла два самых важных для себя города — Москву и
Оппозиция проиграла два самых важных для себя города — Москву и
МОСКВА, 18 марта 2018, 23:39 — REGNUM. Предварительные цифры итогов голосования на президентских выборах говорят о том, что новая Россия свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин, считает
«Первые данные с избирательных участков в Москве и
Напомним, в Москве Владимир Путин набирает 71,68% голосов избирателей, а в
Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В
«Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В
«Эти данные говорят о том, что Владимир Путин смог донести до наиболее политически избалованных и финансово обеспеченных слоев российских столиц основные идеи своей избирательной программы, и люди их услышали и поддержали своим приходом на избирательные участки. То есть, Владимир Путин вернул себе две столицы», — отметил Юрий Баранчик.
«В этом плане надо отметить, что такое количество проголосовавших за Владимира Путина избирателей Москвы и Питера говорит не только о том, что с разгромным счетом проиграли не только пытавшаяся протолкнуть либеральную повестку дня Ксения Собчак, или пытавшийся бойкотировать выборы Алексей Навальный, но, прежде всего, проиграли те, кто попытался с помощью этих фигур сделать ставку на возврат в 90-ые и навязать старые идеи новой России. А новая Россия, как мы все видим, свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин», — завершил свой комментарий Юрий Баранчик.
В свою очередь политолог,
«Были гипотезы, что в столицах будет низкий результат и низкая явка, в итоге результат Путина обеспечит Россия в целом. А столицы станут “либеральной фрондой”. Ничего подобного. 72% в Москве, 79% в Петербурге. Для Петербурга это очень много», — считает Анна Федорова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.