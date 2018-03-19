Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
00:15 (мск), источник: ИА REGNUM

Владимир Путин вернул себе две столицы — мнение эксперта

Оппозиция проиграла два самых важных для себя города — Москву и Санкт-Петербург.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий

МОСКВА, 18 марта 2018, 23:39 — REGNUM. Предварительные цифры итогов голосования на президентских выборах говорят о том, что новая Россия свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Читайте также
Экзит-поллы: Путин выигрывает выборы в 1-м туре, ФОМ — 77%, ВЦИОМ — 73,9%

«Первые данные с избирательных участков в Москве и Санкт-Петербурге говорят о том, что Владимир Путин вернул себе две столицы», — отметил Юрий Баранчик.

Напомним, в Москве Владимир Путин набирает 71,68% голосов избирателей, а в Санкт-Петербурге — 76,66%. Такие данные размещены в сводной таблице предварительных итогов голосования на сайте ЦИК по состоянию на 23.00 мск.

Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В Санкт-Петербурге итоговая явка также превысила явку 2012 года на 5%" — подчеркнул эксперт.

«Также весьма важен и вопрос явки. И тут мы также видим, что победа за Владимиром Путиным. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка в столице оказалась на 6% больше, чем на выборах президента в 2012 году. В Санкт-Петербурге итоговая явка также превысила явку 2012 года на 5%» — подчеркнул эксперт.

Читайте также
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

«Эти данные говорят о том, что Владимир Путин смог донести до наиболее политически избалованных и финансово обеспеченных слоев российских столиц основные идеи своей избирательной программы, и люди их услышали и поддержали своим приходом на избирательные участки. То есть, Владимир Путин вернул себе две столицы», — отметил Юрий Баранчик.

«В этом плане надо отметить, что такое количество проголосовавших за Владимира Путина избирателей Москвы и Питера говорит не только о том, что с разгромным счетом проиграли не только пытавшаяся протолкнуть либеральную повестку дня Ксения Собчак, или пытавшийся бойкотировать выборы Алексей Навальный, но, прежде всего, проиграли те, кто попытался с помощью этих фигур сделать ставку на возврат в 90-ые и навязать старые идеи новой России. А новая Россия, как мы все видим, свою ставку сделала. И имя ей — Владимир Путин», — завершил свой комментарий Юрий Баранчик.

В свою очередь политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отметила, что «база поддержки Путина в среднем по стране расширилась по сравнению с прошлыми выборами».

«Были гипотезы, что в столицах будет низкий результат и низкая явка, в итоге результат Путина обеспечит Россия в целом. А столицы станут “либеральной фрондой”. Ничего подобного. 72% в Москве, 79% в Петербурге. Для Петербурга это очень много», — считает Анна Федорова.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Выборы-2018
На участке в Люберцах аннулировали итоги голосования на выборах
Как в России прошли выборы президента
Путин набирает 70,97% голосов по Москве после обработки 35% бюллетеней
Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов
Как в России прошли выборы президента
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь