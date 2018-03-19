Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
00:43 (мск), источник: РИА Новости

Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.

46
фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

Читайте также: Путин считает смешным предположения о возвращении на президентский пост в 2030 году

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наблюдатель из Германии не мог сдержать эмоций из-за выборов в Крыму
Украина возмущена лозунгами о том, что Крым принадлежит ей
Выборы-2018
На участке в Люберцах аннулировали итоги голосования на выборах
Как в России прошли выборы президента
Путин набирает 70,97% голосов по Москве после обработки 35% бюллетеней
Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов
Как в России прошли выборы президента
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Эксперт: Владимир Путин вернул себе две столицы
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь