Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 75,91% голосов избирателей после обработки данных 70,02% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК РФ.
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