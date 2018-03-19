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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ после обработки данных с 70,02% избирательных участков составляет 1,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.

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По данным Центризбиркома, у лидера «Яблока» Григория Явлинского — 0,88%, у бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,68%, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкин — 0,66%, у главы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,64%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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