Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ после обработки данных с 70,02% избирательных участков составляет 1,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.
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