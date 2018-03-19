Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов

По данным Центризбиркома, у лидера «Яблока» Григория Явлинского — 0,88%, у бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,68%, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкин — 0,66%, у главы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,64%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».