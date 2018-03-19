Грудинин после обработки 70% протоколов получил 12,59% голосов
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 12,59% голосов избирателей по итогам обработки 70,02% протоколов участковых комиссий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.