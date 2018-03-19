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00:59 (мск), источник: РИА Новости

Путин набирает 70,97% голосов по Москве после обработки 35% бюллетеней

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента в Москве с 70,97% голосов по итогам обработки 35% бюллетеней, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,23%, следует из данных Мосгоризбиркома.

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По данным комиссии, после обработки 35% бюллетеней Путин набирает 70,97%, далее Павел Грудинин — 12,23%, за ним Владимир Жириновский с 4,68%. Ксения Собчак набирает в Москве 4,12%, Григорий Явлинский — 3,24%, Борис Титов — 1,6%, Максим Сурайкин — 0,74%.

Явка на выборах в Москве, по данным комиссии, после обработки 35% бюллетеней, составила 59,67%.

Выборы президента России проходили 18 марта‬ по всей стране. В столице были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков.

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