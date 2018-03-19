Путин набирает 70,97% голосов по Москве после обработки 35% бюллетеней
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента в Москве с 70,97% голосов по итогам обработки 35% бюллетеней, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,23%, следует из данных Мосгоризбиркома.
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