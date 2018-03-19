На участке в Люберцах аннулировали итоги голосования на выборах

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Ранее председатель областной комиссии Ирина Коновалова сообщила, что участковый избирком признал недействительными выборы на участке в Люберцах, где произошел вброс.

«Итоги признаны (ТИКом) недействительными на всем участке», — сообщили в облизбиркоме.