На участке в Люберцах аннулировали итоги голосования на выборах
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия подтвердила решение участковой комиссии о признании выборов на участке в Люберцах недействительными, сообщила
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия подтвердила решение участковой комиссии о признании выборов на участке в Люберцах недействительными, сообщила
Ранее председатель областной комиссии Ирина Коновалова сообщила, что участковый избирком признал недействительными выборы на участке в Люберцах, где произошел вброс.
«Итоги признаны (ТИКом) недействительными на всем участке», — сообщили в облизбиркоме.
В комиссии добавили, что теперь работать будут правоохранительные органы.
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