Как в России прошли выборы президента
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России продолжались почти сутки — 22 часа. Начались на Камчатке и Чукотке, когда в Москве была еще суббота, завершились в Калининграде.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выборы президента России продолжались почти сутки — 22 часа. Начались на Камчатке и Чукотке, когда в Москве была еще суббота, завершились в Калининграде.
Согласно первым данным ЦИК, Владимир Путин набирает более 75% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак. Никто из остальных кандидатов не набрал и одного процента. По предварительной информации, явка на выборах выше, чем в 2012 году. РИА Новости — о том, как прошел день голосования.
Избиратель стал «мобильным»
К 10 часам по Москве опустили бюллетени в урны почти 17% избирателей, к полудню — 35%, к 15 часам — уже больше 50%, к 18-ти — почти 60%.
По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин в Крыму набирал 92%, а в Севастополе 91%. Наблюдатели отмечали высокую явку также в Москве и
«Тому есть основание — и хорошее информирование избирателей, и доступность выборов, и серьезная организация процесса со стороны Центральной избирательной комиссии и региональных комиссий», — рассказал РИА Новости член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод.
Порядка 80% избирателей голосовали на участках, оборудованных камерами видеонаблюдения, с которых в интернете велась непрерывная трансляция. Камеры должны быть расположены так, чтобы в поле их зрения находились и столы для выдачи бюллетеней, и урны для голосования. В ходе выборов избиратели иногда жаловались в ЦИК, что эти требования нарушаются, и недостатки тут же устранялись.
Кроме того, вместо обычных урн на многих участках были установлены автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), способные не только считать, но и определять недействительные бюллетени, что полностью исключает процедуру ручного подсчета голосов. В общей сложности по всей стране было задействовано более 13,5 тысячи КОИБов.
Предварительно внести себя в список избирателей нужного участка можно было в избирательных комиссиях, МВЦ или на портале госуслуг. В том, насколько новая система удобнее, убедилась сама Элла Памфилова, которая воспользовалась ею, — правда, председателю ЦИК все равно пришлось полчаса простоять в очереди на участок. А вот певец Дима Билан не успел оформить услугу и заказал себе самолет до
Нарушения, казусы, «приколы»
Услуга «Мобильный избиратель» призвана сделать процедуру голосования более удобной и, что не менее важно, предотвратить возможные фальсификации, включая пресловутые «карусели». Тем не менее в ходе этих выборов некоторых нарушений избежать не удалось.
Так, на одном из участков в подмосковных Люберцах с помощью
Серьезных нарушений, способных поставить итоги выборов под сомнение, не было. Правда, не обошлось без казусов. Скажем, в Барнауле местная жительница явилась на участок, взяла бюллетень и ушла. Выяснилось, что она хотела оставить документ на память о выборах.
Вообще, во многих регионах избиратели отнеслись к выборам не только как к серьезному и важному мероприятию, но и как к веселому празднику. В Ленинградской области сотрудник местного ДК пришел голосовать в костюме ракеты «Сармат». В Барнауле порядка десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания «Белые медведи» явились на избирательный участок в плавках и купальниках.
«Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми моржами Сибири и отправиться голосовать одновременно, каждый в своем городе. Возможно, голосование произойдет в проруби», — сказал РИА Новости лидер алтайских моржей Александр Зеленецкий.
А в Татарстане голосовать пришла целая свадьба: 18-летняя невеста, 21-летний жених и четыре десятка гостей, многие из которых воспользовались услугой «Мобильный избиратель».
«Из Парижа — с любовью к России»
Для граждан России, находящихся за границей, было организовано около 400 участков для голосования, в которых ожидали в общей сложности около двух миллионов избирателей.
На Украине националисты, как и обещали, сделали все, чтобы сорвать голосование в диппредставительствах России. В Харькове радикалы принесли к зданию консульства гроб. Подобный же «юмор» продемонстрировали в Одессе. Там украинские националисты установили у консульства биотуалет и прикрепили к нему лист с надписью «кабинка для голосования». В придачу они включили громкую трансляцию маршей на немецком языке. К этому спектаклю добавились еще два звонка о якобы заложенных в дипломатическом представительстве бомбах.
Во Львове полицейские и бойцы Национальной гвардии обнесли консульство России металлическим заграждением. В Киеве активисты стояли у здания диппредставительства с плакатами «Бюллетень — вокзал — Россия» и «Смерть России».
В других республиках ближнего зарубежья ажиотаж, связанный с выборами президента России, был иного свойства. Жители Бишкека,
«Народу было очень много — наверное, несколько сотен человек. В очереди я простоял около часа. Когда уходил, очередь была в полтора раза больше, чем когда я приходил, в полдень. Люди были довольные, приветливые, все улыбались, общались друг с другом. Не было негатива, хотя пришлось долго стоять, — рассказывает живущий в
Свои мотивы Sputnik Беларусь одна из стоявших в очереди в Минске россиянок объяснила так: «Мы — патриоты своей страны, очень скучаем по своей родине, поэтому хочется оказаться
Очереди на участки для голосования в диппредставительствах были и в дальнем зарубежье: в Праге, Варшаве, Милане, Мюнхене, Пхукете, других городах. В Париже на избирательном участке сфотографировали французского актера — обладателя паспорта гражданина России Жерара Депардье. Артист, по его словам, голосовал «с патриотическими чувствами, с чувством любви к России».
После закрытия избирательных участков Владимир Путин выступил на
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