Избирателя не выбирают
Как за последние десятилетия менялся российский электорат? Разбиралась Ольга Филина.
Как за последние десятилетия менялся российский электорат? Разбиралась Ольга Филина.
18 марта прошло, избирательные участки снова стали школами, больницами, учреждениями. Убираются листовки и билборды с призывом «выбрать будущее», где «наша страна, наш президент!». Исчезает избиратель, становясь «обывателем». И почти никто не заметил, что в эту кампанию «путинское большинство» праздновало совершеннолетие: 18 лет стабильной подачи голосов. Что с ним происходило все это время, как менялись взгляды избирателей, вспоминает «Огонек».
Состоялись выборы: кандидат, хорошо знакомый избирателю, входит в очередной политический цикл, избиратель надолго уходит со сцены, сказав нужную реплику. Именно этот повторяющийся исход и является ощутимым признаком стабильности.
Следить за изменениями в кандидате теперь дело политологов, а что избиратель? Его отпустят без особого интереса, назвав
В самом деле, что мы знаем об избирателе? Что мы знаем о себе? — «ничего, и то не все».
Наш избиратель стал совершеннолетним за время правления Путина:
все-таки18 лет прошло. И рассуждать о нем, с одной стороны, очень просто: не видно никакой существенной динамики, за исключением демографической, а с другой стороны — очень сложно, потому что непонятно, как это объяснить. Должны были произойти большие изменения, а они не произошли. Почему?
В чем феномен устойчивости «большинства», из каких групп оно всякий раз складывается и почему
2000−2004
Тогда все шли на компромисс с непредсказуемым исходом и только спустя четыре года подтвердили, что курс — с посадками олигархов и работающими спецслужбами — так или иначе устраивает.
— Что происходило тогда с избирателями? Миграция политических антагонистов в центр, где ждал президент, — рассказывает Алексей Макаркин, ведущий научный сотрудник Центра политических технологий.— Часть электората коммунистов постепенно, через парламентские выборы, где появилась партия «Родина», перешла от КПРФ — и не к
Элиты, тот узкий круг избирателей, которые часто и определяют российскую политику, включились в новую игру.
— Думаю, сговорились они вот на чем: что важно зафиксировать то удобное сочетание черт капиталистической и социалистической экономик, которое уже складывалось, — считает Алексей Левинсон.— То есть схемы, которые были отработаны на теневой экономике советских времен, разрешалось продолжать и называть капиталистическими. Конечно, при условии «равноудаления».
Внешнеполитического фронта — как он есть сейчас — тогда не существовало, и избиратель с воодушевлением принимал лозунги: догоним Португалию по объему ВВП. Народное «эго» вполне вмещалось в сравнение с отдельной европейской страной, не испытывая тесноты.
Тогда же шла чеченская война, затонул «Курск».
— «Курск», кстати, очень важная, символическая веха в формировании «путинского большинства», — уверен Алексей Макаркин.— Тогда соперничали два подхода в обсуждении трагедии: попытаться найти причины и наказать виноватых (власть) или признать, что дело темное, а государству (главнокомандующему) нужно больше доверия, средств и денег, чтобы такого не повторилось. Победил второй подход и значительное число граждан, считающих, что в политике всегда все нечисто и правды в темной воде не найдешь, тем не менее стали поддерживать президента. Эти люди ни во что, на самом деле, не верят, просто знают, какой вариант нужно выбирать из всех вариантов лжи. Привлечение такого электората оказалось большой победой, и оно как раз стабилизировало ситуацию.
2008
После всех поступательных шагов и компромиссов наступает момент, когда избиратель благодушествует: мы члены «восьмерки», Мюнхенская речь не мешает экономическому росту, внутренние конфликты потухли, а у сборной по футболу — лучший тренер Гус Хиддинк. И русские женщины в роддомах спешат назвать сыновей Гусами, а Дмитрий Анатольевич Медведев, всего за три с лишним месяца до выборов объявленный преемником, получает больше 70 процентов голосов.
— 2007−2008 годы, по всем нашим опросам, это пик оптимистических настроений россиян, пик их эмоционального подъема, — рассказывает Владимир Петухов, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН.— В последнее время мы зафиксировали очень интересный поворот на наших фокус-группах: если, скажем, лет пять назад люди, тоскуя о «прошлом», имели в виду
«Национал-патриоты», явление которых состоится в 2010-м на Манежной площади (акция футбольных фанатов после убийства Егора Свиридова.— «О»), как вспоминает член научного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов, оказались вне общего контекста и требовали реванша. Вопрос оставался в том, как ловко сбалансировать запрос реакционного «избирательного» фланга. К тому же начинался кризис: «остров стабильности» стало заливать,
— Избиратели в тот момент стали «своими» и делились на условно лояльных людей и людей с «подмоченной лояльностью», которым от власти
2012−2018
По едкому замечанию политолога Глеба Павловского,
— В ту кампанию избиратель был заинтересован вопросами внутренней политики и безопасности:
Так мы обошлись без пролонгации «гражданской войны», погрузившись в подобие «холодной». Переключателем стало отчасти присоединение Крыма, одна из немногих «внеочередных» вещей в российской политике. На фоне полнейшей обратимости всего, вечного маятника: сегодня единогласно любим США — завтра не любим, сегодня либеральный крен — завтра консервативный, и главное — все можно «откатить» или повернуть назад, возникло
— В последнюю кампанию путинское большинство тоже изменилось, — отмечает Николай Петров.— Еще в 2012-м власть пыталась его консолидировать, собирать, мотивировать, а сейчас стало понятно, что в консолидированном виде оно никому не нужно.
Ведь консолидация — всегда риск: сегодня они объединились за тебя, а завтра против тебя. Нужно просто ровное, спокойное разнообразие. Актуальная сила «большинства», его секрет — как раз в этом: люди не объединены, не готовы узнавать друг друга, они просто согласны — с
А актуальная сила российской власти — в умении нравиться неконсолидированным массам так долго, как редко кому удается. Как заметил профессор НИУ ВШЭ Андрей Медушевский, если в обычном случае популизм — это инструмент прихода к власти и смены элит, то в современной России он превратился еще и в инструмент сохранения
Ольга Филина.
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