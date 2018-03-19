Путин набирает 76,18% голосов после обработки 80% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,18% голосов избирателей после обработки данных с 80% избирательных участков, все больше увеличивая отрыв от конкурентов на нынешних выборах главы государства, свидетельствуют данные ЦИК РФ.