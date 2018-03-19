На участке Артема из-за вброса бюллетени признали недействительными

«Что касается тех нарушений, которые были заявлены в городе Артеме, по ним разбираются органы полиции. По участку, наиболее часто упоминаемому в обращениях, участок № 326, на данный момент продолжается установление итогов голосования, предварительно могу сказать, что участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени из того ящика, в который якобы осуществлялся вброс, и установить итоги голосования на основании тех бюллетеней избирателей, которые голосовали вне помещений, то есть переносные ящики для голосования, и в другой стационарный ящик, который тоже был на данном избирательном участке», — сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.