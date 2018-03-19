Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Светлана Иванова продемонстрировала округлившийся живот
Наблюдатели назвали самое крупное нарушение на выборах в Москве
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
03:52 (мск), источник: ДЕЙТА

На участке Артема из-за вброса бюллетени признали недействительными

Участковая избирательная комиссия в городе Артеме приняла решение признать недействительными бюллетени из урны для голосования, в которую могли осуществить вброс, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

«Что касается тех нарушений, которые были заявлены в городе Артеме, по ним разбираются органы полиции. По участку, наиболее часто упоминаемому в обращениях, участок № 326, на данный момент продолжается установление итогов голосования, предварительно могу сказать, что участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени из того ящика, в который якобы осуществлялся вброс, и установить итоги голосования на основании тех бюллетеней избирателей, которые голосовали вне помещений, то есть переносные ящики для голосования, и в другой стационарный ящик, который тоже был на данном избирательном участке», — сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

Читайте также
Прокуратура проверит данные о вбросе на избирательном участке в Приморье

Массовый вброс неких бумаг зафиксировала камера видеонаблюдения. О нарушении официально заявил доверенное лицо Владимира Жириновского Влас Копейкин. Представитель подал жалобу в прокуратуру, следственные органы и в региональное управление МВД, а также в избирательную комиссию Приморского края.

Полиция задержала человека, который мог вбросить бюллетени в урну для голосования в городе Артеме. Сразу после инцидента урну опечатали, и участковая избирательная комиссия продолжила голосование только во второй стационарный ящик.

Как отметил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ.

Дмитрий Санников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Боец из Приморья удивил Москву
Крупный пожар лишил приморцев жилья
Выборы-2018
Грудинин набирает 11,84% голосов после подсчета 98% протоколов
«России нужен прорыв»: Путин о планах на следующий срок и победе на выборах
Владимир Путин победил на выборах в Иркутской области
Путин набирает 76,63% голосов после подсчета 98% протоколов
Как в России прошли выборы президента
В каких регионах Путин получил абсолютное большинство
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
«России нужен прорыв»: Путин сообщил о планах на следующий срок
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь