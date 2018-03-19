На участке Артема из-за вброса бюллетени признали недействительными

«Что касается тех нарушений, которые были заявлены в городе Артеме, по ним разбираются органы полиции. По участку, наиболее часто упоминаемому в обращениях, участок № 326, на данный момент продолжается установление итогов голосования, предварительно могу сказать, что участковая избирательная комиссия приняла решение признать недействительными бюллетени из того ящика, в который якобы осуществлялся вброс, и установить итоги голосования на основании тех бюллетеней избирателей, которые голосовали вне помещений, то есть переносные ящики для голосования, и в другой стационарный ящик, который тоже был на данном избирательном участке», — сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.
Массовый вброс неких бумаг зафиксировала камера видеонаблюдения. О нарушении официально заявил доверенное лицо Владимира Жириновского Влас Копейкин. Представитель подал жалобу в прокуратуру, следственные органы и в региональное управление МВД, а также в избирательную комиссию Приморского края.
Полиция задержала человека, который мог вбросить бюллетени в урну для голосования в городе Артеме. Сразу после инцидента урну опечатали, и участковая избирательная комиссия продолжила голосование только во второй стационарный ящик.
Как отметил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ.
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