Владимир Путин победил в Хабаровском крае, набрав 65,78%

По предварительным данным крайизбиркома, в Хабаровском крае наибольшее число избирателей проголосовало вчера на выборах президента РФ за самовыдвиженца Владимира Путина — 65,78% (426.385 человек), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На втором месте Павел Грудинин (КПРФ) — 18,42%, на третьем Владимир Жириновский (ЛДПР) — 9,32%, на четвертом — Ксения Собчак — 1,73%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента каждый.



Явка составила 64,23% (648550 человек).



Агентство подробно освещало ход голосования.



Для сравнения, на прошлых президентских выборах 2012 года явка в Хабаровском крае составила 61,95%. Владимир Путин набрал тогда в регионе 56,15%. Результат тогдашнего кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова был 17,65%. За бессменного Владимира Вольфовича тогда проголосовало 10,47% избирателей.



