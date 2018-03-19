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03:11 (мск), источник: ТАСС

ТИК пока не принял решение по аннулированию результатов голосования УИК в Люберцах

На участке зафиксировали вброс бюллетеней.

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Территориальная избирательная комиссия пока не принимала решение полностью аннулировать результаты голосования на участке в Люберцах в Московской области, где зафиксировали вброс бюллетеней. Об этом в понедельник ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

ТИК будет принимать решение только при подведении итогов голосования. ТИК решения еще не принимал. Это точно.
Ирина Коновалова
Председатель избирательной комиссии МО
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Ранее некоторые СМИ сообщали, что территориальная избирательная комиссия поддержала участковую и приняла окончательное решение аннулировать результаты голосования на участке у Люберцах.

Факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился днем 18 марта.

Урна, в которую производился вброс, опечатали, участковая комиссия решила признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в ТИК.

Два члена избирательной комиссии были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.

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