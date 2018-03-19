СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска

ТАСС, 18 марта. Боевики из коалиции «Джейш Тахрир аш-Шам» заявили, что поразили сирийский бомбардировщик Су-24 над районом Восточный Калямун к северу от Дамаска. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Al-Masdar. По его информации, самолет упал на территории, подконтрольной правительственным войскам, пилот катапультировался. Огонь по самолету был открыт из зенитной установки.