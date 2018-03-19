СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
По информации портала
По информации портала
ТАСС, 18 марта. Боевики из коалиции «Джейш Тахрир аш-Шам» заявили, что поразили сирийский бомбардировщик Су-24 над районом Восточный Калямун к северу от Дамаска. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал
В коалицию «Джейш Тахрир аш-Шам» входят исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» и бригады «Усуд аш-Шаркия» и «Ахмед Абдо». На днях они возобновили военные действия против сирийской армии, несмотря на объявленное 24 февраля Советом Безопасности ООН прекращение огня на 30 суток.
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