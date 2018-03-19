Собчак заявила, что не заставила оппозиционный электорат прийти на выборы

«Нас ждут очень трудные шесть лет, нас ждут тяжёлые шесть лет, и 75% — это серьезная цифра, это уже, считайте, Туркменистан. И в этом смысле надо понимать, что это и моя проблема, что мне не удалось уговорить, как можно больше оппозиционно настроенных людей не поддерживать бойкот и прийти на выборы», — сказала Собчак на своём втором пресс-брифинге журналистам, который проходит в воскресенье в ее штабе.