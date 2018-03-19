Болельщикам приоткрывают ворота

«Появились новые вопросы»
Подписать соглашение о взаимном признании виз Россия и Белоруссия изначально собирались до конца прошлого года. Потом дедлайн сдвинули на начало весны. Однако документ так и не подписан. Собеседники «Ъ» в госструктурах обеих стран заверяют, что по-прежнему исходят из того, что все будет сделано в срок, то есть до чемпионата мира по футболу договор вступит в силу.
Один из дипломатических источников «Ъ» в Москве сказал, что соглашение с Минском «почти готово» и «осталось согласовать ряд технических деталей». При этом, поскольку речь идет о межправсоглашении, для его вступления в силу необходимо будет подписание документа премьерами двух стран, а затем ратификация в парламентах. «Когда надо, всегда можно поторопиться», — говорит другой источник «Ъ» в МИД РФ, знакомый с ходом переговоров.
Между тем собеседники «Ъ» признают: на всякий случай стороны начали готовить и «план Б».
Он может состоять в том, чтобы для спортсменов, болельщиков и журналистов были созданы возможности для беспрепятственного въезда наземным транспортом из Белоруссии в Россию.
«Отличить тех, кто едет на чемпионат, от прочих приезжающих несложно. Со спортсменами все понятно, а у болельщиков будут ID-карты», — сказал один из дипломатов.
Напомним, граница между Россией и Белоруссией не демаркирована и, согласно двусторонним договоренностям, должна быть открытой. Однако юридические тонкости пересечения границы иностранцами остаются неурегулированными с 1990-х годов: сейчас въезд в Россию для граждан третьих стран (не Белоруссии) формально разрешен только через международные пункты пропуска, а таких на границе с Белоруссией нет.
До 2014 года на проезд иностранцев, в том числе туристов, через границу российская сторона фактически закрывала глаза, а белорусская — инвестировала немалые средства в инфраструктуру трассы М1/Е30 Минск—Смоленск—Москва. Но с началом украинского кризиса контроль на границе ужесточили с российской стороны. Белорусские чиновники настаивают на том, что не видят оснований для погранконтроля внутри Союзного государства, а президент Александр Лукашенко раскритиковал Москву за «недоверие».
В итоге к решению вопроса подключилась межведомственная рабочая группа с участием экспертов из МИДов, МВД и погранведомств обеих стран, и уже в конце прошлого года чиновники заверяли: соглашение, которое позволит иностранцам легально въезжать из Белоруссии в Россию, находится на финальной стадии согласования. Параллельно Москва и Минск работают над урегулированием других вопросов, связанных с формированием единого миграционного пространства: например, стороны объединили и синхронизировали базы лиц, нежелательных для въезда на территорию Союзного государства.
Как сообщали сразу несколько собеседников «Ъ», четвертая экспертная встреча в Минске в феврале этого года должна была стать финальной. Однако по ее итогам глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил агентствам ТАСС и «РИА Новости», что в ходе встречи «появились новые вопросы, которые не обсудили», и стороны «взяли паузу» до следующей встречи в Москве в марте.
По данным «Ъ», вплоть до минской встречи принятие соглашения тормозили буквально пара нерешенных моментов. В частности, белорусская сторона надеялась увязать новое соглашение с доработкой действующего двустороннего соглашения о реадмиссии, а российская — зафиксировать возможность временно и с предварительным одобрением другой стороны приостановить действие соглашения и при необходимости вновь ввести контроль на приграничных территориях.
Еще одним спорным вопросом до последнего времени оставалось распределение доходов за выдачу виз: у России гораздо больше визовых центров за рубежом, и в Белоруссии опасались, что большинство иностранцев будут предпочитать визы соседнего государства и ее бюджет лишится части сборов.
Накануне пятой экспертной встречи в МИД РФ «Ъ» пояснили, что внешнеполитические ведомства двух стран «совместно с другими заинтересованными ведомствами продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства». Одновременно ведомства двух стран ведут работу по пунктам плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств—участников Договора о создании Союзного государства на 2017−2020 годы, которые необходимы для практической реализации соглашения.
В ведомстве заверили, что «проект находится в высокой степени готовности». В МВД Белоруссии «Ъ» не смогли предоставить содержательного комментария, заверив лишь, что «результаты работы по подготовке соглашения» будут «опубликованы по мере возможности».
«Даже если поправки будут приняты в ближайшие недели — это поздно»
Собеседники «Ъ» среди зарубежных футбольных фанатов заявили, что меры, которые рассматривают Москва и Минск, едва ли смогут выручить болельщиков.
«До чемпионата остается всего три месяца, — напомнил “Ъ” исполнительный директор НКО “Футбольные болельщики Европы” Ронан Эвен.— Даже если поправки будут приняты в ближайшие недели — это поздно, люди планируют поездку уже сейчас. Но это все равно хорошая новость, потому что она может спасти кого-то от задержания на (российско-белорусской.— “Ъ”) границе и пропуска чемпионата».
Ронан Эвен также предположил, что, если фанаты предпочтут добираться на чемпионат на автобусе, им будет проще сделать это через Литву и Латвию. Это дальше: путь из Варшавы до Москвы через Белоруссию составляет 1250 км, а через страны Прибалтики — 1415 км, однако очевидным плюсом второго маршрута можно назвать отсутствие необходимости пересекать две границы вместо одной (внутри стран Шенгенского соглашения погранконтроля на границах нет). Кроме того, господин Эвен отметил, что ехать на автобусе может быть целесообразно лишь до Калининграда, Москвы или Санкт-Петербурга.
Фанат из Гданьска Мачей Сломинский, который собирается посетить матчи в Калининграде, Москве, Самаре и Казани, рассказал «Ъ», что намерен добраться до Калининграда автобусом или поездом, а уже оттуда вылететь самолетом. Для сравнения: билет из Варшавы, позволяющий успеть на матч 19 июня, когда сборная Польши будет играть в Москве с Сенегалом, можно купить за 27 тыс. руб. При этом утренний рейс из Калининграда в Москву на ту же дату обойдется всего в 5,6 тыс. руб.
Напомним, что с января 2017 года Белоруссия отменила визы для граждан США и стран Евросоюза, но лишь для тех, кто прилетает и улетает через аэропорт Минска и чей срок пребывания не превышает пяти дней. Таким образом, на болельщиков, которые, вероятно, будут добираться на автобусах с территории Польши, эта мера не распространяется.
Владимир Соловьев, Галина Дудина, Кирилл Кривошеев, Елена Черненко
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