Болельщикам приоткрывают ворота

Источник: РИА "Новости"

«Появились новые вопросы»

Подписать соглашение о взаимном признании виз Россия и Белоруссия изначально собирались до конца прошлого года. Потом дедлайн сдвинули на начало весны. Однако документ так и не подписан. Собеседники «Ъ» в госструктурах обеих стран заверяют, что по-прежнему исходят из того, что все будет сделано в срок, то есть до чемпионата мира по футболу договор вступит в силу.

Один из дипломатических источников «Ъ» в Москве сказал, что соглашение с Минском «почти готово» и «осталось согласовать ряд технических деталей». При этом, поскольку речь идет о межправсоглашении, для его вступления в силу необходимо будет подписание документа премьерами двух стран, а затем ратификация в парламентах. «Когда надо, всегда можно поторопиться», — говорит другой источник «Ъ» в МИД РФ, знакомый с ходом переговоров.



Между тем собеседники «Ъ» признают: на всякий случай стороны начали готовить и «план Б».

Он может состоять в том, чтобы для спортсменов, болельщиков и журналистов были созданы возможности для беспрепятственного въезда наземным транспортом из Белоруссии в Россию.

«Отличить тех, кто едет на чемпионат, от прочих приезжающих несложно. Со спортсменами все понятно, а у болельщиков будут ID-карты», — сказал один из дипломатов.



Напомним, граница между Россией и Белоруссией не демаркирована и, согласно двусторонним договоренностям, должна быть открытой. Однако юридические тонкости пересечения границы иностранцами остаются неурегулированными с 1990-х годов: сейчас въезд в Россию для граждан третьих стран (не Белоруссии) формально разрешен только через международные пункты пропуска, а таких на границе с Белоруссией нет.

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До 2014 года на проезд иностранцев, в том числе туристов, через границу российская сторона фактически закрывала глаза, а белорусская — инвестировала немалые средства в инфраструктуру трассы М1/Е30 Минск—Смоленск—Москва. Но с началом украинского кризиса контроль на границе ужесточили с российской стороны. Белорусские чиновники настаивают на том, что не видят оснований для погранконтроля внутри Союзного государства, а президент Александр Лукашенко раскритиковал Москву за «недоверие».



В итоге к решению вопроса подключилась межведомственная рабочая группа с участием экспертов из МИДов, МВД и погранведомств обеих стран, и уже в конце прошлого года чиновники заверяли: соглашение, которое позволит иностранцам легально въезжать из Белоруссии в Россию, находится на финальной стадии согласования. Параллельно Москва и Минск работают над урегулированием других вопросов, связанных с формированием единого миграционного пространства: например, стороны объединили и синхронизировали базы лиц, нежелательных для въезда на территорию Союзного государства.

Как сообщали сразу несколько собеседников «Ъ», четвертая экспертная встреча в Минске в феврале этого года должна была стать финальной. Однако по ее итогам глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил агентствам ТАСС и «РИА Новости», что в ходе встречи «появились новые вопросы, которые не обсудили», и стороны «взяли паузу» до следующей встречи в Москве в марте.



По данным «Ъ», вплоть до минской встречи принятие соглашения тормозили буквально пара нерешенных моментов. В частности, белорусская сторона надеялась увязать новое соглашение с доработкой действующего двустороннего соглашения о реадмиссии, а российская — зафиксировать возможность временно и с предварительным одобрением другой стороны приостановить действие соглашения и при необходимости вновь ввести контроль на приграничных территориях.

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Еще одним спорным вопросом до последнего времени оставалось распределение доходов за выдачу виз: у России гораздо больше визовых центров за рубежом, и в Белоруссии опасались, что большинство иностранцев будут предпочитать визы соседнего государства и ее бюджет лишится части сборов.



Накануне пятой экспертной встречи в МИД РФ «Ъ» пояснили, что внешнеполитические ведомства двух стран «совместно с другими заинтересованными ведомствами продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства». Одновременно ведомства двух стран ведут работу по пунктам плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств—участников Договора о создании Союзного государства на 2017−2020 годы, которые необходимы для практической реализации соглашения.



В ведомстве заверили, что «проект находится в высокой степени готовности». В МВД Белоруссии «Ъ» не смогли предоставить содержательного комментария, заверив лишь, что «результаты работы по подготовке соглашения» будут «опубликованы по мере возможности».



«Даже если поправки будут приняты в ближайшие недели — это поздно»

Собеседники «Ъ» среди зарубежных футбольных фанатов заявили, что меры, которые рассматривают Москва и Минск, едва ли смогут выручить болельщиков.

«До чемпионата остается всего три месяца, — напомнил “Ъ” исполнительный директор НКО “Футбольные болельщики Европы” Ронан Эвен.— Даже если поправки будут приняты в ближайшие недели — это поздно, люди планируют поездку уже сейчас. Но это все равно хорошая новость, потому что она может спасти кого-то от задержания на (российско-белорусской.— “Ъ”) границе и пропуска чемпионата».