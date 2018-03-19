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02:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Надежду Савченко обвиняют в попытке обрушить Раду

На этой неделе Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, освобождение которой из российской тюрьмы еще два года назад было едва ли не национальной идеей в стране. Генпрокуратура обвиняет госпожу Савченко в подготовке теракта в Раде с использованием гранат, автоматов и даже миномета. Однако собеседники «Ъ» в Киеве сомневаются, что власти пойдут на арест Надежды Савченко — по их мнению, такой шаг может дестабилизировать обстановку в стране.

Источник: РИА "Новости"

22 марта парламент должен рассмотреть запрос генпрокурора Юрия Луценко о лишении неприкосновенности Надежды Савченко и возбуждении против нее уголовного дела. На прошлой неделе господин Луценко заявил о наличии «неоспоримых доказательств», что депутат собиралась устроить в Раде теракт, и достаточно изощренный: сначала гранатами «уничтожить две ложи — правительственную и должностную», затем «минометами обрушить купол» и «автоматами добивать тех, кто выжил».

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Еще до оглашения этих обвинений госпожу Савченко вызывали на допрос по делу ее соратника, главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Вместе с ним депутат в феврале 2017 года посещала Донецк, чтобы встретиться с пленными украинскими военными и обсудить условия их освобождения.

Господина Рубана также обвиняют в подготовке теракта в столице и вывозе оружия и боеприпасов с неподконтрольной Киеву территории Донбасса 8 марта. На опубликованных фотографиях арсенала видны и миномет, и несколько десятков автоматов Калашникова, и гранатометы. Господин Рубан заявляет, что все это ему подбросили.

По первому вызову на допрос по «делу Рубана» Надежда Савченко, впрочем, не пришла, объяснив это командировкой в Европу. Она явилась на допрос лишь 15 марта, после чего заявила: военный переворот на Украине был бы «ожидаемым и правильным событием». «Ъ» удалось дозвониться до Надежды Савченко, но никакого комментария относительно разворачивающегося скандала она не дала, объяснив, что «находится на работе» и занята.

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За обвинениями в теракте последовало исключение Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Напомним, что в течение двух последних лет после возвращения на Украину госпожа Савченко уже лишалась должностей члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и члена фракции «Батькивщины», которую возглавляет Юлия Тимошенко.

Однако именно тот факт, что Надежда Савченко долгое время состояла в комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, по мнению украинского политолога Андрея Бузарова, может сдержать давление на нее. «Не исключаю, что Савченко обладает секретной информацией, в том числе и по поводу переговоров с Россией. Она опасна для власти — намного опаснее, чем Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии, выдворенный за пределы Украины.— “Ъ”)». Кроме того, арест госпожи Савченко может «дестабилизировать обстановку», считает Андрей Бузаров. «Однако снять неприкосновенность с нее могут, — добавил эксперт.— В последние годы это распространенная форма давления».

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Сама Надежда Савченко ответила на обвинения обвинениями — но уже в адрес главы комитета, в котором состояла, — Сергея Пашинского. По словам госпожи Савченко, именно он заводил снайперов в здание гостиницы «Украина» в Киеве в феврале 2014 года. Напомним, что тогда неизвестные снайперы вели огонь как по протестующим, так и по силовикам.

Конфликт между госпожой Савченко и господином Пашинским зрел уже давно. Еще в январе 2017 года ее собирались исключить из комитета за «разглашение гостайны» — публикацию в Facebook списков военнопленных, а также украинцев, содержащихся в российских тюрьмах. Призывы завести на Надежду Савченко уголовное дело тоже появились еще год назад: депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник посчитал публикацию списков и встречу с представителями самопровозглашенных республик Донбасса «госизменой». Однако тогда Генпрокуратура Украины не дала ход этому делу.

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Как уверен еще один собеседник «Ъ» в Киеве, директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений, от радикальных мер против Надежды Савченко власти воздержатся и на сей раз. «Надежду легче загнать в угол, а потом спустить дело на тормозах, — пояснил господин Семений.— Иначе она может запустить процессы, которые многие не хотели бы видеть». Кроме того, эксперт обратил внимание, что суд над госпожой Савченко «даст трибуну» для обсуждения идеи теракта в Раде, которую «многие поддерживают».

«Когда генпрокурор рассказывал, что Савченко собиралась обрушить купол Рады, в зале смеялись, — рассказывает “Ъ” депутат парламента, представляющий “Блок Петра Порошенко”.— Но когда после этого в зале появилась сама Савченко с тяжелой сумкой, депутаты напряглись. “Бойтесь, — сказала Савченко.— Если тут гранаты, то взрывная волна пойдет вверх и точно обрушит купол”. После этих слов многим стало не до шуток. Но ее сумку так никто и не проверил, хотя спикер этого требовал».

«Эта история приведет к закручиванию гаек, — продолжает собеседник “Ъ”.— В закон о нацбезопасности могут внести поправку о разрешении задерживать на месяц кого угодно при наличии подозрений, приостанавливать деятельность СМИ, если ее посчитают подрывной, признавать те или иные организации экстремистскими, прекращать хозяйственную деятельность подозреваемых и арестовывать любые счета».

«Савченко поймали на провокации, — говорит “Ъ” еще один депутат Рады, входящий во фракцию Радикальной партии.— К ней подослали человека, которому она рассказала о том, что мечтает сделать. В парламент уже подано представление о лишении Савченко неприкосновенности — это документ на 235 страницах. Если ее привлекут к ответственности, тем самым будет создан прецедент — любого украинского политика можно будет заключить под стражу. Фактически речь идет об изменении повестки дня: если прежде упор делался на борьбу с коррупцией и за реформы, то теперь главной задачей станет противостояние терроризму — как внешнему, так и внутреннему».

Кирилл Кривошеев; Янина Соколовская, Киев

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