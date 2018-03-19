Надежду Савченко обвиняют в попытке обрушить Раду

Источник: РИА "Новости"

22 марта парламент должен рассмотреть запрос генпрокурора Юрия Луценко о лишении неприкосновенности Надежды Савченко и возбуждении против нее уголовного дела. На прошлой неделе господин Луценко заявил о наличии «неоспоримых доказательств», что депутат собиралась устроить в Раде теракт, и достаточно изощренный: сначала гранатами «уничтожить две ложи — правительственную и должностную», затем «минометами обрушить купол» и «автоматами добивать тех, кто выжил».

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Еще до оглашения этих обвинений госпожу Савченко вызывали на допрос по делу ее соратника, главы организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Вместе с ним депутат в феврале 2017 года посещала Донецк, чтобы встретиться с пленными украинскими военными и обсудить условия их освобождения.

Господина Рубана также обвиняют в подготовке теракта в столице и вывозе оружия и боеприпасов с неподконтрольной Киеву территории Донбасса 8 марта. На опубликованных фотографиях арсенала видны и миномет, и несколько десятков автоматов Калашникова, и гранатометы. Господин Рубан заявляет, что все это ему подбросили.



По первому вызову на допрос по «делу Рубана» Надежда Савченко, впрочем, не пришла, объяснив это командировкой в Европу. Она явилась на допрос лишь 15 марта, после чего заявила: военный переворот на Украине был бы «ожидаемым и правильным событием». «Ъ» удалось дозвониться до Надежды Савченко, но никакого комментария относительно разворачивающегося скандала она не дала, объяснив, что «находится на работе» и занята.

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За обвинениями в теракте последовало исключение Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Напомним, что в течение двух последних лет после возвращения на Украину госпожа Савченко уже лишалась должностей члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и члена фракции «Батькивщины», которую возглавляет Юлия Тимошенко.



Однако именно тот факт, что Надежда Савченко долгое время состояла в комитете Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, по мнению украинского политолога Андрея Бузарова, может сдержать давление на нее. «Не исключаю, что Савченко обладает секретной информацией, в том числе и по поводу переговоров с Россией. Она опасна для власти — намного опаснее, чем Михаил Саакашвили ( экс-президент Грузии, выдворенный за пределы Украины.— “Ъ”)». Кроме того, арест госпожи Савченко может «дестабилизировать обстановку», считает Андрей Бузаров. «Однако снять неприкосновенность с нее могут, — добавил эксперт.— В последние годы это распространенная форма давления».

Сама Надежда Савченко ответила на обвинения обвинениями — но уже в адрес главы комитета, в котором состояла, — Сергея Пашинского. По словам госпожи Савченко, именно он заводил снайперов в здание гостиницы «Украина» в Киеве в феврале 2014 года. Напомним, что тогда неизвестные снайперы вели огонь как по протестующим, так и по силовикам.

Конфликт между госпожой Савченко и господином Пашинским зрел уже давно. Еще в январе 2017 года ее собирались исключить из комитета за «разглашение гостайны» — публикацию в Facebook списков военнопленных, а также украинцев, содержащихся в российских тюрьмах. Призывы завести на Надежду Савченко уголовное дело тоже появились еще год назад: депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник посчитал публикацию списков и встречу с представителями самопровозглашенных республик Донбасса «госизменой». Однако тогда Генпрокуратура Украины не дала ход этому делу.

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