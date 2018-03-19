Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Вброс бюллетеней на участке в Подмосковье попал на видео
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
02:25 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК опубликовала данные после обработки 90% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,59% голосов, Григорий Явлинский — 0,98%, Борис Титов — 0,73%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки данных с 90% избирательных участков.

46
фотографий
46
фотографий
46
фотографий

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

Читайте также: «Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Наблюдатель из Германии не мог сдержать эмоций из-за выборов в Крыму
Украина возмущена лозунгами о том, что Крым принадлежит ей
Выборы-2018
ЦИК заявил, что Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Явка на выборах после подсчета 91,5% протоколов составила более 67%
ЦИК опубликовала данные после обработки 90% протоколов
Грудинин набирает 12,05% голосов после обработки 90% протоколов
Как в России прошли выборы президента
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Эксперт: Владимир Путин вернул себе две столицы
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь