ЦИК опубликовала данные после обработки 90% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,59% голосов, Григорий Явлинский — 0,98%, Борис Титов — 0,73%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки данных с 90% избирательных участков.
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