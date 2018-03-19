Грудинин набирает 12,05% голосов после обработки 90% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 12,05% голосов избирателей по итогам обработки 90% протоколов участковых комиссий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,85% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
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