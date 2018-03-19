Путин набирает 76,41% голосов после обработки 90% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 76,41% голосов избирателей после обработки 90,02% протоколов участковых комиссий по итогам голосования на выборах президента России, следует из данных ЦИК РФ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.