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04:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Полмиллиона приморцев поддержали действующую власть, остальные — усомнились

Крайизбирком озвучил точное количество проголосовавших за кандидатов в президенты, сообщает DEITA. RU. Так, за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 543 247 человек (65,31%); за Ксению Собчак — 13 624 человека (1,64%); за Максима Сурайкина — 5 367 человек (0,65%);…

Источник: ДЕЙТА

Крайизбирком озвучил точное количество проголосовавших за кандидатов в президенты, сообщает DEITA.RU.

Так, за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 543 247 человек (65,31%); за Ксению Собчак — 13 624 человека (1,64%); за Максима Сурайкина — 5 367 человек (0,65%); за Бориса Титова — 6 007 человека (0,72%); за Григория Явлинского — 7 246 человек (0,87%).

За Сергея Бабурина отдали голоса 6 074 человека, что составляет 0,73%; за Павла Грудинина проголосовали 178 050 человек (21,40%); за Владимира Жириновского — 53 335 человек (7,13%).

Михаил Грач.

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