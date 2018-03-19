Полмиллиона приморцев поддержали действующую власть, остальные — усомнились
Крайизбирком озвучил точное количество проголосовавших за кандидатов в президенты, сообщает DEITA. RU. Так, за Владимира Путина в Приморье отдали голоса 543 247 человек (65,31%); за Ксению Собчак — 13 624 человека (1,64%); за Максима Сурайкина — 5 367 человек (0,65%);…
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