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03:06 (мск), источник: РИА Новости

Собчак по итогам обработки 95% голосов набирает 1,62%

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,62% голосов, Григорий Явлинский — 1%, Борис Титов — 0,74%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России по итогам обработки данных с 95% избирательных участков.

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Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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