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03:18 (мск), источник: VLADNEWS

Тарасенко заявил об участии в выборах губернатора Приморья

Врио главы региона рассказал о своей стратегии.

Источник: VLADNEWS

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о своем участии в выборах главы региона в сентябре 2018 года, сообщил корреспондент РИА VladNews. Глава региона отметил, что, участвуя в осенних выборах, он не станет использовать широкую агитацию и специальные технологии.

«Я не собираюсь бегать и развешивать плакаты со своим изображением. Я хочу, чтобы приморцы видели мою работу и ее результат. Важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса, чтобы все увидели качественные изменения. Нужно действовать так, чтобы люди поверили в меня, команду и видели, что идет работа по повышению уровня жизни в крае. Будет это, будут и победы на выборах, — заявил Андрей Тарасенко.

Напомним, врио губернатора принял участие в мероприятии под названием «Ночь выборов». В рамках этой встречи ведущие политологи Приморского края, чиновники и журналисты поделились своим впечатлением от прошедших президентских выборов и мнением о ходе компании. Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что выборы прошли честно и открыто.

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