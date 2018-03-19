Тарасенко заявил об участии в выборах губернатора Приморья

«Я не собираюсь бегать и развешивать плакаты со своим изображением. Я хочу, чтобы приморцы видели мою работу и ее результат. Важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса, чтобы все увидели качественные изменения. Нужно действовать так, чтобы люди поверили в меня, команду и видели, что идет работа по повышению уровня жизни в крае. Будет это, будут и победы на выборах, — заявил Андрей Тарасенко.