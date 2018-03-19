Тарасенко заявил об участии в выборах губернатора Приморья
Врио главы региона рассказал о своей стратегии.
Врио главы региона рассказал о своей стратегии.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о своем участии в выборах главы региона в сентябре 2018 года, сообщил корреспондент РИА VladNews. Глава региона отметил, что, участвуя в осенних выборах, он не станет использовать широкую агитацию и специальные технологии.
«Я не собираюсь бегать и развешивать плакаты со своим изображением. Я хочу, чтобы приморцы видели мою работу и ее результат. Важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса, чтобы все увидели качественные изменения. Нужно действовать так, чтобы люди поверили в меня, команду и видели, что идет работа по повышению уровня жизни в крае. Будет это, будут и победы на выборах, — заявил Андрей Тарасенко.
Напомним, врио губернатора принял участие в мероприятии под названием «Ночь выборов». В рамках этой встречи ведущие политологи Приморского края, чиновники и журналисты поделились своим впечатлением от прошедших президентских выборов и мнением о ходе компании. Глава региона Андрей Тарасенко отметил, что выборы прошли честно и открыто.
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