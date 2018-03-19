Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму.
«Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского лидера.
Украинский лидер заявил, что в последние несколько дней он получил заверения западных партнеров о непризнании результатов голосования на полуострове.
Единственным президентом, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь.
По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин на президентских выборах в Крыму набирает 91,7%, в Севастополе — 91.2% голосов. Сергею Бабурину отдали свои голоса 0,2% жителей региона, Павлу Грудинину — 2,27%, Владимиру Жириновскому — 1,87%, Ксении Собчак — 1,88%, Максиму Сурайкину — 0,21%, Борису Титову — 0,42%, Григорию Явлинскому — 0,56%.
Жители полуострова впервые проголосовали на выборах президента России. В регионе было открыто 1206 участков.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.
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