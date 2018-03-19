Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей, заявили в ЦИК

На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%). В 2008 Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллионов избирателей (70,3%). Борис Ельцин в 1993 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8%), в 1991 году — 45,5 миллиона (57,3%).