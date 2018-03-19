Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей, заявили в ЦИК
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин получил поддержку 52,6 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 95,9% протоколов. Это рекорд в истории постсоветской России.
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