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03:26 (мск), источник: РИА Новости

Путин получил поддержку 52,6 млн избирателей, заявили в ЦИК

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин получил поддержку 52,6 миллиона избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 95,9% протоколов. Это рекорд в истории постсоветской России.

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На выборах-2000 Путин получил поддержку 39,7 миллиона избирателей (52,9%), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31%), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6%). В 2008 Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллионов избирателей (70,3%). Борис Ельцин в 1993 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8%), в 1991 году — 45,5 миллиона (57,3%).

Согласно результатам обработки данных с 95,91% избирательных участков, за него проголосовали там 52.634.387 человек.

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