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03:43 (мск), источник: РИА Новости

«Искренняя поддержка»: Путин поблагодарил своих сторонников

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин, побеждающий на выборах президента России, поблагодарил свой штаб и избирателей за поддержку, отметив, что без этого результаты могли быть совсем другие.

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Совершенно очевидно, что без вашей прямой профессиональной такой, искренней поддержки и результаты могли быть совсем другие. Поэтому я хочу вас поблагодарить, поблагодарить, конечно, всех избирателей, которые голосовали за меня.
Владимир Путин

К настоящему моменту Путин набирает 76,56% голосов на выборах президента России после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий. По данным ЦИК, президент заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 52,6 миллиона граждан, что на два миллиона больше, чем в 2004 году.

Помощь в разъяснении задач

Глава государства поблагодарил волонтеров своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую помощь в разъяснении задач, которые будут решать власти России.

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«При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось», — сказал президент.

«Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат», — отметил глава государства.

«Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим. Важно, чтобы эта линия, которая наблюдается в стране, чтобы она сохранялась и при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений», — сказал он.

Путин напомнил свои слова из послания. «Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок», — сказал президент.

Признание и доверие

Выступая ранее на митинг-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади в Москве, Путин заявил, что его результат на президентских выборах — признание сделанного за последние годы и оказание доверия.

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«Вы — наша общая команда, я — член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно», — сказал глава государства.

На встрече со сторонниками в избирательном штабе Путин выразил надежду на то, что его команда сохранится в ближайшие годы. «Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: “Мы — ваша команда”. И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. Спасибо вам большое», — добавил Путин.

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