В ЦИК назвали регионы, где за Путина голосует абсолютное большинство
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства, по последним данным ЦИК, по России набирает 76,56% голосов.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства, по последним данным ЦИК, по России набирает 76,56% голосов.
В пяти регионах за него свои голоса отдали более 90% избирателей, пришедших на участки.
Здесь за него на данный момент проголосовали 93,48% пришедших на избирательные участки. На выборах президента в 2012 году за Путина здесь отдали свой голос 77,64% проголосовавших.
На втором месте — Крым с 92,16% голосов за побеждающего кандидата. Немного отстал соседний Севастополь: здесь Путин, по последним данным, набирает 90,45% голосов.
Высокий процент у основного кандидата и в Тыве. Здесь за него свои голоса отдали 91,98% пришедших на участки. Почти так же проголосовали избиратели в Дагестане — 91,08%.
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набирающий по РФ 11,92%, самый большой кредит доверия к этому часу получил в Якутии — здесь за него проголосовали 27,25% пришедших на участки. На предыдущих президентских выборах 2012 года за кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова в Якутии свой голос отдали 14,39% проголосовавших.
Больше 20% на этот час у Грудинина также в Приморье (21,39%), Алтайском крае (23,68%) и Республике Алтай (20,64%). Похожие результаты у кандидата от КПРФ в Алтайском крае и Приморье были и в 2012 году. В Республике Алтай шесть лет назад Зюганов набрал меньше — 16,92%.
Избиратели Иркутской, Новосибирской, Орловской областей и ряда других регионов, где традиционно относительно большой процент избирателей голосовал за кандидата от КПРФ, в этот раз сделали выбор в пользу других кандидатов. Самый большой провал у КПРФ в Орловской области. Если в 2012 году за кандидата от коммунистов свои голоса отдали 29,09% пришедших на участки, то за Грудинина, по данным к этому часу, проголосовали всего 11,9%. В Иркутской области Грудинину свои голоса отдали 15,93% против 22,57% в 2012 году.
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Выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,56% голосов после обработки данных 95% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,92% голосов избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,77% голосов. Ксения Собчак набирает на выборах президента России 1,62% голосов, Григорий Явлинский — 1%, Борис Титов — 0,74%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов избирателей.
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