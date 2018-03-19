Грудинин получил 11,87% голосов после обработки 97% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,87% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, за него проголосовали 8 миллионов 294 тысячи избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73% голосов с 4 миллионами 5 тысячами голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.