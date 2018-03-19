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03:52 (мск), источник: РИА Новости

Грудинин получил 11,87% голосов после обработки 97% протоколов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ получает 11,87% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, за него проголосовали 8 миллионов 294 тысячи избирателей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73% голосов с 4 миллионами 5 тысячами голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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