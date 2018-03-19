Путин набирает 76,6% голосов после обработки 97% протоколов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ.
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